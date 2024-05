Polizei ertappte Drogenlenker, Suchtmittel im Auto

Bei einer Fahrzeugkontrolle an der Kontrollstelle Musau im Tiroler Außerfern gingen den Beamten am Montag zwei Rumänen ins Netz. Während der Fahrer (40) beeinträchtigt am Steuer saß, hatte sein Beifahrer (33) Suchtmittel in seiner Jacke. Sie werden angezeigt.