Mann (59) verletzt: Pkw-Kollision in Innsbruck

Ein Mann verletzt, vier Fahrzeuge beschädigt – und keiner weiß, wie das passieren konnte. Am Dienstag kam es in der Innsbrucker Wilhelm-Greil-Straße in Innsbruck auf Höhe des Hauses 20 gegen 13.50 Uhr zu einer Kollision zwischen zwei Pkw (gelenkt von einem 59-Jährigen und einem 40-Jährigem).