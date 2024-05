Bürger im Weinviertel pfeifen auf billigen Strom

Ein Dorf tanzt aus der Reihe

Auffällig: Nur in Ernsdorf, Heimatort des Bürgermeisters in einem Talkessel, wo man optisch nicht so sehr betroffen gewesen wäre, fand sich eine Mehrheit von knapp 60 Prozent für deren Bau. In Ameis, Enzersdorf, Staatz-Kautendorf, Waltersdorf und Wultendorf stieß das Projekt auf Ablehnung. Die Windkraftunternehmen zeigten sich enttäuscht.