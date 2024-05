Ein Wochenende im Zeichen der aktuellen Kunst

Laufendes Programm und neue Ausstellungen

Bereits laufende Ausstellungen wie Alexandra Leykauf (Camera Austria), Curtis Cuffie (Kunstverein), Katherine Bradford (Halle für Kunst) oder Markus Huemer (Artelier Contemporary) wechseln mit Neueröffnungen wie „Getting Close“ (Off-Gallery), „How to become an Island“ (Forum Stadtpark), „Sorry you don’t know“ im Raum oder „Verweile doch im Grazer Kunstgarten. Sehenswert sind natürlich auch die Ausstellungen im Grazer Kunsthaus, in der Neuen Galerie, im MUWA oder im Kultum.