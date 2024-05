Leih-Klimatickets werden immer gefragter

Wer in Bruck an der Mur wohnt und einen Wochenend-Ausflug in der Steiermark machen möchte, fährt gratis – zumindest, wenn er früh genug reserviert. Denn die obersteirische Bezirksstadt ist nur eine von vielen Kommunen, die ihren Bürgern Klimatickets zum Ausborgen zur Verfügung stellt. „Das Angebot ist grundsätzlich kostenlos und wird super angenommen. Bis Oktober sind wir mit Vorbestellungen ausgebucht“, sagt Sprecher Helmut Maier.