So starten die Parteien in den Europa-Wahlkampf

Voneinander lernen will man bei der FPÖ – und so lud der steirische Landesobmann Mario Kunasek seinen Amts- und Parteikollegen Udo Landbauer am Freitag zur gemeinsamen Pressekonferenz ins blau-gelb-grüne Grenzland. In Mariazell streute Kunasek dem Niederösterreicher Landbauer Rosen. Will er ihm nach der steirischen Landtagswahl doch nacheifern und freiheitlicher Landesvize werden.