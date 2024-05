Ein echtes Grazer Wunderweib mit vielen Visionen

Ein Riesennetzwerk – entstanden aus einer Zwergenidee. Denn vor neun Jahren, als die Grazerin ihr drittes Kind in der „Zwergerlgruppe“ zur Betreuung hatte, „haben wir Mütter uns oft ausgetauscht. Wir sollten ja alles sein: die Supermama, Hausmanagerin, erfolgreich im Beruf. Natürlich braucht man dafür Unterstützung. Das wollte ich auf eine breitere Basis stellen.“ Mit gerade einmal 15 Mitgliedern wurden die „Grazer Wunderweiber“ gegründet – jetzt sind es Tausende, Tendenz weiter steigend. Vernetzung ist es, was die Unternehmerin antreibt, „das ist etwas, was uns Männer leider noch immer ganz stark voraus haben“. Helfen, unterstützen, wertschätzender und respektvoller Umgang, Tipps von „Herz zu Herz“ – auf diesen Pfeilern agiert die Gruppe. Das Administrieren ist fast schon Fulltimejob zum eigentlichen Fulltimejob für die Repräsentantin einer bekannten, steirischen Kosmetik-Naturlinie.