Ewigkeits-Chemikalien belasten unsere Lebensmittel

Rund 15 Prozent des in der EU angebauten Obst und Gemüses enthalten Pestizidrückstände aus der Gruppe der PFAS (Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen), auch bekannt als Ewigkeits-Chemikalien. Der Anteil dieser für Gesundheit und Umwelt problematischen Stoffe an der Pestizidbelastung Konsumenten hat sich in nur einem Jahrzehnt nahezu verdreifacht.