Wirklich „lauter Sieger“ nach Prüfbericht?

Streit um 170 Seiten starken Prüfbericht

Das knapp 170 Seiten starke Werk wurde nun veröffentlicht. Und kann scheinbar nichts zu mehr Frieden in der Gemeinde beitragen. Bürgermeister Koza sieht sich „durch den Prüfbericht bestätigt“. Die SPÖ, deren vorherige Bürgermeister und Vizeortschefs ebenso überprüft worden sind, ortet einen „vernichtenden Prüfbericht.“ Die Freiheitlichen nehmen die beiden anderen Fraktionen in die Mangel, sprechen von „Vergaben ohne Ausschreibungen, Subventionen am Gemeinderat vorbei und unerklärlichen Auszahlungen“ und sehen ein „verheerendes Zeugnis für Koza und auch die SPÖ-Genossen!“