Ersatz-Programm rettet jüdisches Fest in Salzburg

Elie Rosen, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg ist erleichtert: Die Gedenkveranstaltung in der Mozartstadt am 9. November kann stattfinden. Denn ein Ersatz für die erst vergangene Woche abgesagte slowenische Musikgruppe konnte kurzfristig gefunden werden. Und zwar in Wien. Die Musikerin Ethel Merhaut wird bei der Erinnerungsveranstaltung an die Novemberpogrome 1938 und die Wiedererrichtung der Synagoge in Salzburg vor 55 Jahren mit ihrem Programm „Tif vi di Nakht“ („Tief wie die Nacht“) auftreten.