Kranke Schwangere werden mangelhaft aufgeklärt

Bluthochdruckerkrankungen betreffen ca. fünf bis zehn Prozent aller Schwangerschaften. Dadurch entsteht ein höheres Risiko für Bluthochdruck, Diabetes und Herzinfarkt oder Schlaganfall im späteren Leben.

Etwa zehn bis 15 Prozent der schwangeren Frauen entwickeln Schwangerschaftsdiabetes. Hier wird in der Regel eine spezifische Ernährungsberatung angeboten, einige Frauen benötigen während der Schwangerschaft Insulin. Die meisten haben nach der Geburt keinen Diabetes mehr. Das Risiko, in der nächsten Schwangerschaft wieder an Schwangerschaftsdiabetes zu erkranken, ist bei ihnen jedoch hoch.