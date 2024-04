Klosterneuburgs Carius ist voll im „Playoff-Modus“

Gegen einen Gegner, der den Industrieviertlern einfach zu liegen scheint – 2021 musste man zuletzt eine Partie an die Steirer abgeben. Also keine Überraschung, dass die Zuversicht, die Serie beim dritten Tanz am Donnerstag frühzeitig beenden zu können, dementsprechend groß ist: „Das ist natürlich unser Ziel! Wir wollen uns die zusätzliche Zeit für die Vorbereitung auf die nächste Runde erspielen.“ In der, so wie es aktuell aussieht, wohl Graz warten würde, das seine Serie gegen Wels ebenfalls mit 2:0 anführt. Wunschgegner gibt es für Carius & Co. aber ohnehin keine: „Wir kennen alle Teams. Wenn wir unsere Leistung weiter so bringen, dann können wir jeden schlagen!“