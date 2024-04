Tiere kämpfen mit allen Mitteln um ihr Überleben

Im rotor wird man gleich von den Überbleibseln einer Demo empfangen, auf Schildern fordern bedrohte Tiere ihre Rechte ein. Nada Prlja verleiht ihnen so eine Stimme. Sie gestaltet auch das Fenster zum Hof mit dem bedrohten Lebensraum der Mantelschnecke. Daneben regen Adrienn Újházi und Nemanja Milinković mit ihren aus organischen Materialien bestehenden Objekten zum Nachdenken über die Ausbeutung der Natur an. Und Ralo Mayer wandelt auf den Spuren der von den Nazis zerstörten Experimente Paul Kammerers an der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.