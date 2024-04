„Tschernobyl-Katastrophe klare Mahnung gegen AKW!“

Atommeiler nahe an NÖ

In diesem Lichte seien die Ausbaupläne der Kernkraftwerke Dukovany und Temelin in Tschechien nahe an Niederösterreich klar abzulehnen: „Die Atomkraft darf keine Renaissance erfahren, schon gar nicht mitten im Herzen Europas“, betont Mikl-Leitner.