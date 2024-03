True Crime bei ServusTV: Mord als „Problemlösung“

Die in den Sendungen gezeigten Fälle schaffen eine emotionale Nähe, die Betroffenheit und Spannung in sich vereint. Diese Dinge sind WIRKLICH passiert, und zwar Menschen, die meine Nachbarn sein könnten. Das macht sie so packend“, erklärt sich ServusTV-Informationschef Hans Martin Paar den Erfolg der True-Crime-Formate auf ServusTV. Heute (20.15 Uhr) startet das brandneue „Fahndung Spezial“ mit „Wenn Frauen morden“ und geht bei den berühmten Morden von Elfriede Blauensteiner und den „Todesengeln von Lainz“ in die Tiefe: Zeitzeugen, Gerichtsmediziner, Journalisten, Psychologen und Kriminalisten kommen zu Wort.