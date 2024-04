Einbrecher ertappt: Opfer von Auto mitgeschleift

Duo schlug in Nieder- und Oberösterreich zu

Der versuchte Diebstahl geht auf das Konto eines Duos, das seit Jänner zahlreiche Einbrüche in Niederösterreich und Oberösterreich verübte. Bei den Beschuldigten handelt es sich laut Polizei-Angaben um eine 27-jährige Frau und einen 31-jährigen Mann aus Tschechien. Vor allem im Waldviertel und Linz sollen sie zugeschlagen haben. Der Schaden beträgt rund 60.000 Euro. In ihrem „Beutelager“, einer angemieteten Wohnung in Heidenreichstein im Bezirk Gmünd wurde das Pärchen festgenommen.