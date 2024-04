Gebäude brannte zum zweiten Mal in einem Jahr

Kurz vor 3.30 Uhr brach aus bislang unbekannter Ursache ein Brand in dem Nebengebäude eines Einfamilienhauses in Vorchdorf aus. Ein 44-jähriger Anrainer hatte über den Notruf die Feuerwehr verständigt. Als das erste Einsatzfahrzeug wenige Minuten später beim Brandort eintraf, stand das Nebengebäude, in dem vorwiegend leicht brennbare Materialien gelagert waren, bereits in Vollbrand.