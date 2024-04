Wird erstmals eine Frau Kärntens Chefanklägerin?

Spannung in der Staatsanwaltschaft Klagenfurt: Alles rätselt, wer dem derzeitigen Leiter auf dem Chefposten folgt. Josef Haißl geht nach acht Jahren als Chef in Pension – er hatte das Amt im Gegensatz zu bekannten Vorgängern wie Dietmar Pacheiner oder Gottfried Kranz recht still und unauffällig ausgefüllt. Doch die Staatsanwaltschaft ist eine monokratische Behörde – das letzte Wort hat der Chef.