Millionenschwere Pleite in der Baubranche

Über das Bauträger- und Immobilienmaklerunternehmen „Inside96“ GmbH in Rankweil ist am Landesgericht Feldkirch ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet worden. Schulden von 15,3 Millionen Euro stehen laut dem Unternehmen Aktiva von 14,6 Millionen Euro gegenüber, wie der KSV1870 am Dienstag berichtete. Fünf Dienstnehmer sind betroffen.