Scherzanrufe: Bub (15) erfand Toten und Brand

Brände waren „Scherz“

Am selben Tag sowie auch am Sonntag tätigte der Scherzanrufer auf noch den Notruf der Feuerwehr bezüglich eines Brandes in einem Stiegenhaus sowie in einem Restaurant in Wien-Floridsdorf. Auch in diesen Fällen stellte sich schnell heraus, dass es sich wieder um einen „Scherz“ gehandelt hatte.