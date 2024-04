Gewalt an Partnern: Zwei Frauen in Wien gefasst

Zu gleich zwei Festnahmen und Anzeigen ist es am Montag in Wien gekommen: In Döbling soll eine Frau (29) ihren Freund mit einem Klappmesser verletzt haben, nachdem dieser mit der Faust gegen ihren Kopf geschlagen haben soll. In der Josefstadt soll eine 49-Jährige, mit über drei Promille intus, ihren Partner auf dem Hinterkopf verletzt haben.