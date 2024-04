Heiße Gase aus dem Kamin setzten das Dach in Brand

Rettung in letzter Sekunde! Als in der Nacht ein Großaufgebot der Feuerwehren in einem Haus in der Hauptstraße in Stoob (Burgenland) anrückte, schliefen die Bewohner noch. Das Dach stand aber schon lichterloh in Flammen. Verletzt wurde niemand. Nun sind die Ermittlungen abgeschlossen. Der Schaden: 200.000 Euro.