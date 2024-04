Wann die Freibäder öffnen, weiß nur der Wettergott

Früher bereit sein

So handhaben es auch die Badbetreiber in Steyr, Braunau oder Perg. In Schärding und Freistadt soll man spätestens ab dem 17. Mai bei passendem Wetter draußen schwimmen können. So wollen die Bäderbetreiber in Zukunft verschiedenen Wetterlagen gewachsen sein: anstatt fixer Öffnungstermine die Bäder früh vorzubereiten, und je nach Bedarf aufzusperren – zumindest dort, wo dies administrativ möglich ist.