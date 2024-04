„Eine bummvolle Halle wäre das schönste Geschenk“

Mit einer 2:0-Führung in der „Best-of-5“-Serie haben die TI-Volleyballerinnen am Dienstag in der USI-Halle (20.20 Uhr) den ersten Matchball. Nach acht Saisonduellen gibt es zwischen Innsbruck und Linz/Steg keine Geheimnisse mehr. Jetzt ist jedes Aufeinandertreffen eine reine Nervensache.