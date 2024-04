Feuerwerk bei Traumhochzeit sorgt für Nachspiel

Jenes Brautpaar, welches sich am Samstag im Märchenschloss von Rotenturm das Ja-Wort gab, ließ es so richtig knallen: um 21.40 Uhr holte man für rund 10 Minuten auch die Ortsbevölkerung ins Boot. Das Mega-Feuerwerk, welches sogar bis in die Nachbarorte zu hören und sehen war, weckte schließlich auch die auf, die schon tief und fest geschlafen haben. Von Kriegsstimmung, unangenehmen Gerüchen und verängstigte Tieren war die Rede. Jede Entschuldigung sei zu wenig, fordern Rotenturmer jetzt auch Konsequenzen für solch dekadente Hochzeitsspektakel in „ihrem“ Schloss.