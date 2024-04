Terrorgefahr als Übungsszenario

Für das Bundesheer handelt es sich dabei um die größte Milizübung im heurigen Jahr. Im Fokus stehen neben der reibungslosen Koordination und Kommunikation vor allem der Schutz der kritischen Infrastruktur in den Bezirken Bruck an der Leitha, Tulln und St. Pölten. Rund 850 Personen und 50 Fahrzeuge sind bis Freitag bei der Übung in Niederösterreich im Einsatz.