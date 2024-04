20 Mio. Euro Sonderförderung für Bezirk Landeck

Ausgeweitet und verdoppelt – so die Kurzzusammenfassung des Medientermins in der BH Landeck am Freitag. Für „strukturschwache Regionen“ erdachte das Land Tirol sogenannte regionalwirtschaftliche Förderprogramme (RWP). Bisher kam die Region Oberes Gericht 2015 bis 2023 in den Genuss der jährlichen Fördermillion.