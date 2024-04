Puma will Nike und Adidas mehr Konkurrenz machen

Sportartikel-Hersteller Puma will im Wettbewerb mit den Branchengrößen Adidas und Nike aufholen – vor allem in den USA. „Wir sind global die Nummer drei und der Abstand zu den beiden Größeren schrumpft“, sagte Puma-Vorstandschef Arne Freundt der „Welt am Sonntag“ (WamS). „In den USA hatten wir ein schwieriges Jahr und sind aktuell die Nummer acht, was so nicht bleiben darf und wird.“