Ried nach 2:0 in Horn acht Punkte hinter dem GAK

Die SV Ried ist in der 2. Fußball-Liga zumindest bis Sonntag bis auf acht Punkte an Tabellenführer GAK herangerückt. Die Innviertler setzten sich zum Auftakt der 24. Runde am Freitagabend beim SV Horn mit 2:0 durch und fixierten damit den dritten Sieg in Folge. Drei Zähler dahinter weiter Dritter ist der DSV Leoben nach einer 1:2-Heimniederlage gegen den FC Liefering, bei dem sich Interimstrainer Daniel Beichler über einen gelungenen Einstand freuen durfte.