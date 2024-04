Mailand verbietet Eisverkauf nach Mitternacht

Laut der neuen Regel müssen Lokale mit Tischen im Freien um spätestens 0.30 Uhr schließen, am Wochenende und an Feiertagen wird die Öffnungszeit bis 1.30 Uhr verlängert. Verkaufsaufstände auf den Straßen müssen bereits maximal um 20 Uhr zusperren. Damit soll das Menschengedränge in den Nachtstunden verhindert werden.