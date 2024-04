Für Hinterseer ist unser ESC-Anarcho Poier „bärig“

„Zertrümmerte Hotelzimmer“ und Kabarett-Preis-Momente bei den Smago-Preisen 2024 in der Hohenhaus Tenne in Schladming. Dort trat Alf Poier unter lauter Schlagerstars und Sternchen auf. Er sprach in der „Krone“ von einem „Versuch“. Doch der Maler, Kabarettist, Musiker und Entertainer dürfte dort offenbar wirklich seine neue große Liebe entdeckt haben.