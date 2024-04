Andreas Goldberger auf einen Sprung im Studio

Den Fokus legt er in seinem Programm auf die Beweglichkeit und verschiedene Schwierigkeitslevel – immerhin soll jeder mitmachen können. Während der Vorbereitungen wurde ihm jedoch schnell klar, die ganze Sache doch etwas unterschätzt zu haben. „17 Minuten in einer Tour ist nicht ohne! Und ich will es dann ja auch ordentlich machen. Aber ich finde, das ist eine super Sache. Es gibt viele Leute, die haben einfach nicht die Möglichkeit in ein Fitnessstudio zu gehen. Und ich glaube auch, dass daheim die Hemmschwelle kleiner ist, wenn man sich sonst irgendwo anders vielleicht genieren würde.“