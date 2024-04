Vinicius JR nach Aufstieg mit Mega-Sixpack im Gym

Man ist ja fast geneigt, zu unken, ob da nicht eine künstliche Intelligenz ins auf Selfie-Modus gestellte Handy streichelt, so perfekt wie die Bauchmuckis des jungen Mannes herausgemeißelt anmuten. Aber es dürfte schon Vinicius Junior selbst sein, der sich freudstrahlend und mit dem „Victory“-Zeichen selbst fotografiert. Nur wenige Stunden nach Abpfiff des Spiels in Manchester gegen City (Sieg und Aufstieg nach Elferschießen) poste er schon wieder im Fitnessstudio. Ob er wohl an seinen Bauchmuskeln arbeitete?