Zell am See bekommt eine S-Bahn

Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2024 wird das Öffi-Angebot im nördlichen Pinzgau deutlich ausgebaut: Die Tiroler S8 endet dann nicht mehr in Hochfilzen, sondern fährt über Leogang, Saalfelden und Maishofen nach Zell am See. Zwischen Zell am See und Saalfelden können so zwei bis drei Zugverbindungen pro Stunde angeboten werden.