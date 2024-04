Österreichs Top-Militär in den USA geehrt

Österreichs höchster Offizier der Luftstreitkräfte, Generalmajor Gerfried Promberger, ist für seine „Verdienste um die militärische Ausbildung“ von der US Air Force ausgezeichnet worden. Seit Freitag prangt sein Name an der „Hall of Fame“-Wand an der Maxwell Air Force Base, an der internationale Top-Militärs aus dem Bereich der Kampfflieger geehrt werden.