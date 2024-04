„Plätten-Taxi“ sticht in der Lagunenstadt in See

„Beim Kulturtourismus sitzen Österreich und Italien im selben Boot. Dennoch wollten wir es uns nicht nehmen lassen, bei der Biennale di Venezia mit der ‘Gondel der Alpen‘ in Venedig in See zu stechen. Die Gondolieri in der Lagunenstadt müssen aber keinesfalls um ihren Job fürchten. Wir wollen mit dieser einmaligen Aktion für die Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl Salzkammergut werben“, erklärt die Geschäftsführerin der Österreich Werbung, Astrid Steharnig-Staudinger mit einem Augenzwinkern.