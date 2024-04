Österreicher empfinden Extremismus als Bedrohung

FPÖ-Anhänger sehen Rechtsradikale lockerer

Von der politischen Orientierung her herrscht nur in der FPÖ-Anhängerschaft überwiegend die Auffassung, dass die radikale Rechte keine Gefahr für Österreich darstellt. Den Linksextremismus betrachten die Anhänger der Freiheitlichen und der ÖVP mehrheitlich als Bedrohung. In den Reihen der FPÖ hat man auch größere Bedenken in Bezug auf ökologischen Extremismus als in anderen politischen Lagern. Religiös motivierter Extremismus stellt für die Sympathisanten der Grünen, der NEOS und der SPÖ eine kleinere Gefahr dar als für die Anhänger der ÖVP und der FPÖ.