Günstigere Energie durch Genossenschaften möglich

Was bedeutet das?

Ohne finanzielles Risiko oder etwaige Mehrkosten beteiligt man sich 1) als Photovoltaik-Inhaber oder 2) als Verbraucher an der Genossenschaft und spart Geld. „Wir arbeiten nicht gegen die Energie Burgenland und das Netz Burgenland, sondern, mit ihnen“, so Fugger. Das Projekt läuft seit einem Jahr. 2025 will man bei 6000 Teilnehmern sein.