Wenn Rapper Bushido in Wien auf ein Schnitzel geht

Normalerweise schlägt der deutsche Rapper Bushido harte Töne bei seinen Konzerten an. So auch am Mittwochabend in der Wiener Stadthalle, wo er wieder einmal auftrat. Und davor? Der in Dubai lebenden Plattenmillionär kehrte (ganz streichelweich) mit seiner ganzen Familie (und das sind einige Personen . . .) beim Plachutta ein.