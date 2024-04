Wie Schüler mit Plan die Matura meistern können

Ende April geht es in den Abschlusskonferenzen um die Jahresnoten und die Zulassung zur Matura. Dafür muss man in allen Fächern des Abschlusszeugnisses positiv sein. Mit einem „Nicht genügend“ kann man allerdings vor der schriftlichen Klausurprüfung noch eine Wiederholungsprüfung ablegen. Ist diese positiv, darf man zur Matura antreten. Sie startet heuer am 2. Mai mit Deutsch.