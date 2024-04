Mordversuch-Anklage: „Opfer musste Qualen leiden“

„Und dann kam ich ins Gefängnis. Das ist alles.“ So beendete der 26-jährige unter anderem wegen Mordversuchs Angeklagte – schmächtig, in weißem Hemd – am Mittwoch am Welser Landesgericht seine rund einstündige Erzählung auf Englisch, was aus seiner Sicht am 17. Oktober des Vorjahres passiert war. Die Kurzfassung: Viele Monate zuvor hatte der zuletzt in München wohnhafte Israeli auf einer Online-Spieleplattform eine damals 34-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck kennengelernt.