Wo der Fahrradsattel zum Nabel der Welt wurde

Die Erfahrungen mit Radverkehr aus Holland, die Zukunft der Zweiräder und die breite Palette an Angeboten von Fahrrad-Profis: Neben Fachvorträgen von anerkannten Experten konnte in den vergangenen zwei Tagen in Wiener Neustadt tief in die Welt der ökologisch wertvollen Verkehrsform eingetaucht werden. Auch Parklösungen für Fahrradfahrer und besonders abgestimmte Möbel wurden präsentiert. Auf Einladung des Klimaministeriums, der Landesregierung und der Stadt Wiener Neustadt „strampelten“ Fahrrad-Fans zu den Informationsständen und beteiligten sich aktiv bei den hochkarätig besetzten Diskussionsforen. Insgesamt fanden an verschiedenen Orten rund 20 sogenannte Sessions und Workshops statt, ausgewählte Radtouren gaben praxisnahe Einblicke.