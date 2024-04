So setzen (sich) die größten Städte in NÖ aufs Rad

Es ist noch gar nicht so lange her, da verschickte die Radlobby in Wiener Neustadt zum 1. April die Meldung aus, die Stadt wolle ihre Mitarbeiter per Dienstdrahtesel von Termin zu Termin strampeln lassen. Damit wollte man damals den mangelnden Fokus auf den zweirädrigen Verkehr lenken. Doch seither ist viel passiert. „Im Jahr 2018 haben wir mit unserer Radverkehrsoffensive begonnen und seither mindestens 400.000 Euro pro Jahr in die Förderung aktiver Mobilität investiert“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger.