Benko & Signa: Die Chronologie eines Untergangs

Im Dezember 2022 begann Benkos Signa-Imperium zu zerbröseln – und mündete ab Ende November des letzten Jahres in ein Insolvenz-Domino. Der Zerfall des Imperiums ist verantwortlich für die größte Pleite der Zweiten Republik. Wie konnte es so weit kommen? Die fundierte Chronologie in unserem digitalen Spezial.