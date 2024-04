Deutsche staunen über Zauberwurf von Co-Trainer

„Haben sie ihr Trikot dabei?“, fragte mit Tobias Schimon der Kommentator des Streaminganbieters Dyn in der Halbzeitpause des Bundesliga-Duells Bamberg Baskets gegen die Hamburg Towers Co-Trainer Stefan Grassegger. Denn der Welser in Diensten der Norddeutschen traf beim Aufwärmen mit seinen Spielern locker-flockig aus rund 14 Metern von der Mittellinie in den Korb. Grassegger antwortete darauf grinsend: „Das will ich weder den Zuseherinnen und Zusehern bei Dyn noch meinem Team antun, dass sie das sehen müssen. Lightning strikes once.“ Der Blitz schlägt nur einmal ein.