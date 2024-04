Wilder Serben-Poker um Wiener Privatbank

Der Name Addiko ist am Balkan eine große Nummer. Vor allem das Hamster-Maskottchen besitzt in Serbien – wohl auch dank der großen Nachfrage in Sachen günstiger Konsumkredite – eine wahre Strahlkraft. Deshalb gehört die schlank aufgesetzte, expandierende Bank dort auch zu den größten Spielern – vor allem im Kundengeschäft.