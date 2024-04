Auf „Fuchs-Jagd“: „Wir haben eine Rechnung offen“

Eckl, dessen Team im HLA-Grunddurchgang Sechster wurde, betont vor der am 28. April auswärts startenden Best-of-3-Serie gegen den Dritten: „Wir werden mit viel Herz und Leidenschaft versuchen, die Niederlagen-Serie gegen die Füchse zu brechen. Wir sind in der aktuellen Form auch in der Lage dazu.“ Das zeigte sich etwa zuletzt beim starken Heim-39:31 gegen Schwaz, das übrigens Linz pickte – den Achten, der im Vorjahr als Siebenter ins Finale einzog, da an Westwien scheiterte.

HLA, Viertelfinal-Serie, Best-of-3, Weiters: Hard – Ferlach (ab 26. April), Schwaz – Linz (ab 27. April), Krems – Bregenz (ab 28. April).