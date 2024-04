Ein weiterer Schritt zum erhofften Neustart

Die Gesprächsbasis mit den Investoren sei weiterhin sehr gut, bekräftigt Bürgermeister Roman Jandrisevits. Die Gemeinde stehe mit Rat und Tat zur Seite und unterstütze das Konsortium in allen Belangen, was die Revitalisierung der Marke angehe. „Es geht hier um gute Arbeitsplätze für das ganze Zickental und auch darum, dass die Gastronomie in weiterer Folge wieder davon profitieren kann“, so Jandrisevits.