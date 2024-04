Fliegen Pinkelnig und Co. bald im Montafon?

Die Idee gibt es schon lange

Im Montafon wäre man auch anderen Weltcup-Events gegenüber aufgeschlossen. Während eine Rückkehr der Alpinen kurz- und mittelfristig eher unwahrscheinlich ist, würde man die Skispringerinnen mit offenen Armen nehmen. „Die Idee dazu gibt es schon länger“, sagt Christoph Kraxner, Chef der Nordischen im VSV und Leiter des Schanzenzentrums Montafon, „und ist nach wie vor ein Thema. Es ist aber gar nicht so leicht, sie zu bekommen.“ Zumal mit Hinzenbach und Villach bereits zwei andere Standorte in Österreich gesetzt sind. „Wir werden sehen, was sich in den nächsten Jahren entwickelt.“ Eine Lokalmatadorin gäbe es mit Eva Pinkelnig ja schon.