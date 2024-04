Frustrierter Klopp ätzt: „Ich bin nicht dumm“

„Natürlich müssen Sie die Frage stellen, was das für das Titelrennen bedeutet. Ich bin nicht dumm, ich weiß das“, so Klopp auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. „Die Antwort ist ziemlich einfach: Wenn wir so wie in der ersten Hälfte spielen, wieso sollen wir dann die Liga gewinnen.“